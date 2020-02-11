Футболисты "Рубина" Микелтадзе и Кипиани продолжат карьеру в "Роторе"

Футболисты казанского "Рубина" 22-летний грузин Бека Микелтадзе и 23-летний россиянин Николай Кипиани на правах аренды до окончания текущего сезона перешли в волгоградский "Ротор".

Оба игрока пополнили стан казанской команды летом 2019 года. Микелтадзе сыграл за "Рубин" 11 матчей, а Кипиани принял участие в трех встречах российской премьер-лиги.

Напомним, "Рубин" с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ротор" же расположился на первой строчке в ФНЛ, имея в активе 52 очка.