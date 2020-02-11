11 февраля 202016:50

90 млн евро за сезон. Итальянские клубы считают зарплату для Месси

EPA

Не прекращается ажиотаж вокруг слухов о возможном уходе звезды мирового футбола Лионеля Месси из испанской "Барселоны". У аргентинца возникли проблемы в клубе и, по слухам, его хотя видеть у себя "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус".

Эксперты полагают, что кроме чемпионов Англии, Франции и Италии на аргентинца могут претендовать еще три клуба, у которых более-менее порядок с финансами – это английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а также итальянский "Интер". И, судя по первой реакции, именно команды с Апеннинского полуострова первыми начали считать деньги.

При этом известно, что в "Барсе" Месси получает чистыми 35 млн евро за сезон. И, как сообщает издание Tuttosport, это минимальная зарплата, на которую обладатель шести "Золотых мячей" мирового футбола согласится при возможном переходе.

Но вопрос затрат для новой потенциальной команды Месси зависит от двух позиций –стоимости имиджевых прав, которые полностью принадлежат аргентинцу, и налоговых ставок, которые разнятся для стран Европы.

Специалисты по финансам подсчитали, что с учетом выплаты налогов зарплата Месси обойдется команде итальянской Серии "А" примерно в 65-70 млн евро. А общая сумма затрат на сезон для форварда может составить круглую сумму в 90 млн евро. 4-летний контракт эксперты оценили в 350-365 млн евро.

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