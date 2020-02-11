Лидер российских коммунистов не возражает против упоминания Бога в Конституции

Свое согласие на упоминание Бога в преамбуле российской Конституции дал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Лидер российских коммунистов добавил, что это соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы. Он также напомнил, что Бог упоминается и в российском гимне.

"Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии", — признался в школьном грехе Геннадий Зюганов.

Тем, кто по пытается говорить другое и с ним спорить, Зюганов предложил просто взять послание апостола Павла, сообщает РИА Новости. Там есть главный лозунг коммунизма — "кто не работает, тот не ест", подчеркнул Зюганов. Лидер КПРФ добавляет, что сюжеты из Библии были использованы в идеологии коммунизма.

Добавить в преамбулу Конституции Бога предложил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что большинство россиян верят в существование Бога. При этом глава Русской православной церкви добавил, что речь идет не только о православных, но также о мусульманах и многих, многих других верующих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что это предложение будет рассмотрено рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Изменения в Конституции – одно из предложений главы российского государства Владимира Путина, высказанное им в Послании Федеральному Собранию в январе 2020 года.