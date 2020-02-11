В Тюмени школьник имитировал поимку зараженных коронавирусом

В отношении школьника из Тюмени заведено административное дело о мелком хулиганстве. Причиной этого стало видео, на котором он вместе с друзьями ловит людей, якобы зараженных коронавирусом 2019-nCoV.

Ролик появился в Instagram 10 февраля. На кадрах видно, как люди в костюмах химзащиты и противогазах имитируют поимку зараженных людей. Шутником оказался ученик одной из тюменских школ. Также видео опубликовали в одной из групп социальной сети "ВКонтакте", посвященной Тюмени.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время по данному факту проводится педагогическое расследование. В отношении подростка составлен протокол по статье 20.1 кодекса об административных правонарушениях России (мелкое хулиганство). Материал передадут в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения.

Другие участники видеоролика устанавливаются сотрудниками полиции.



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