Турция стягивает войска и технику к сирийской границе

К северной границе Сирии стягиваются турецкие войска и бронетехника.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало Анатолийское агентство новостей, сообщив, что в приграничной с сирийским Идлибом турецкой провинции Хатай стягиваются части спецназа, прибывает бронетехника и грузовики с боеприпасами.

10 февраля Анкара перебросила в Идлиб очередную группировку войск, основу которой составили танки Leopard, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня и автомашины с боеприпасами – всего 120 единиц техники.

11 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с армейскими генералами, разведчиками и дипломатами дальнейшие шаги Анкары в Идлибе. Собравшиеся решили отвечать огнем на каждое нападение на турецких военнослужащих в Сирии.

Ранее сообщалось о том, что пять турецких солдат были убиты в Идлибе при артиллерийском ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому

наблюдательному пункту. В ответ турецкая армия открыла огонь по 115 целям правительственной армии САР, уничтожив 101 сирийского солдата, подбив один вертолет и три танка.