"Сибирь" прервала победную серию в КХЛ, уступив дома китайскому "Куньлуню"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Сибирь" на домашнем льду в Новосибирске уступила пекинскому "Куньлунь Ред Стар" со счетом 0:3 (0:0, 0:3, 0:0). Новосибирцы прервали победную серию из трех игр.

У победителей встречи голами отметились Тайлер Вонг, Брэндон Ип и Деванте Смит-Пелли, забросившие шайбы на 5-й, 15-й и 17-й минутах второго периода соответственно.

"Сибирь" с 65 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а "Куньлунь", прервавший серию из четырех поражений, расположился на седьмой строчке, имея в активе на шесть очков меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Николая Заварухина в четверг, 13 февраля, примут "Сочи", а китайцы в тот же день на выезде сыграют с череповецкой "Северсталью".