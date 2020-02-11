Чужой: найден вирус с ДНК, незнакомой остальным формам жизни

Всё живое на Земле состоит в тесном родстве друг с другом. Даже у человека и кишечной палочки 30% генов — общие, а уж у более родственных друг другу организмов доля общих генов куда выше. Но недавно биологи обнаружили вирус, ДНК которого попросту нет аналогов. Более 90% его генов не встречаются ни у каких других вирусов.

Открытие описано в препринте научной статьи, опубликованном на сайте biorXiv.org.

Команда учёных из Бразилии, Франции и США занималась вирусами, поражающими амёб. Для этого они изучали простейших, обитающих в водах искусственного озера Пампулья в Бразилии.

В ходе работы исследователи обнаружили крайне необычный вирус. Они назвали его Yaravirus brasiliensis в честь Яры (Иары) — мифологической озёрной девы из преданий коренных местных жителей, своего рода русалки, нимфы или сирены.

Геном нового вируса оказался настоящим сюрпризом для учёных.

Яравирус имеет диаметр около 80 нанометров и геном длиной около 45 тысяч пар нуклеотидов, или 74 гена. Эти параметры довольно обычны для вирусов.

Необычным оказалось то, что 68 из 74 его генов совершенно неизвестны науке. Выполнив поиск по более чем 8500 общедоступным метагеномам, эксперты не обнаружили даже отдалённых их аналогов.

Получается, если бы биологи искали яравирус по содержанию в среде вирусной ДНК, они просто не заметили бы его.

Интересно, что большинство известных вирусов, поражающих амёбы, относится к гигантским. Они имеют размеры в сотни нанометров и геномы в тысячи генов. Кроме того, гигантские вирусы имеют по крайней мере некоторые элементы аппарата для самостоятельного синтеза белка. (До открытия "гигантов" считалось, что вирусы не имеют никакой возможности синтезировать белок и вынуждены использовать для этого клетки хозяина.)

Яравирус не относится к гигантским, но авторы не исключают, что он происходит от них.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что в популяциях млекопитающих и птиц циркулирует 1,6 миллиона неизвестных науке вирусов.