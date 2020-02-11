11 февраля 202017:29

Коронавирус может остановить завод Nissan в Петербурге

Автопроизводители не только эвакуируют своих сотрудников из Китая из-за угрозы заражения, но и останавливают производства. Как ни странно, эпидемия может затронуть и заводы, расположенные на территории России: никто не заболел, но логистика нарушена.

Пока предприятие Nissan в Северной столице функционирует без перебоев. Однако фирма, по данным "Ведомостей", уже предупредила, что они возможны: некоторые ключевые комплектующие российский завод Nissan получает от своих коллег из Китая, а там конвейеры уже остановлены. И это успело сказаться на заводах фирмы в Японии: там производство будет приостановлено на период с 14 по 17 февраля.

"Мы продолжаем уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию наших сотрудников в Китае. В полном соответствии с государственными директивами и с учетом ситуации с эпидемией и нашими поставщиками мы готовимся возобновить производство в Китае не ранее 17 февраля на заводе в Хуаду и на заводе в Даляне. Даты перезапуска для других заводов будут отличаться в зависимости от завода", - цитирует издание заявление представителей Nissan.

В Петербурге компания производит кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano. Мощность завода составляет 100 тысяч машин в год.

Что касается других российских производителей, то о возможных перебоях в поставках комплектующих сообщили только на УАЗе и КамАЗе. В Ульяновске опасаются влияния эпидемии на график работы китайских поставщиков, поэтому продолжают поиск альтернатив в России.

Текст: АвтоВести

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