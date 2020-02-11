На телеканале "Моя Планета" стартует проект "Удиви меня"

В самый романтичный день в году, 14 февраля, на телеканале "Моя Планета" стартует новый проект — "Удиви меня". Для многих совместный отпуск кажется идеей без изъянов, но на деле это не всегда так. Не зря говорят, что путешествие — это проверка отношений на прочность. Ведущие проекта раскроют секреты идеального отпуска.

Говорят, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры, он хочет одного, а она другого. Но что, если путешествие способно примирить гендерные противоречия? Ведущие Хильда Кармен и Виктор Михайлов готовы поменяться телами и открыть для себя планету по сценарию противоположного пола.

По словам главного редактора телеканала "Моя Планета" Николая Табашникова, одна из задач телевизионной игры заключается в том, чтобы дать зрителям понять — рецепт успешного совместного путешествия кроется во взаимном уважении, легком отношении к жизни, способности посмеяться над самим собой. Кроме того, важно желание освободиться от стереотипов, не только гендерных.

Каждая серия — это одно путешествие в какой-то регион планеты. Ведущие предложат мужской/женский наборы активностей. Они будут связаны с особенностями страны пребывания, местным колоритом, оригинальными идеями.

В первых сериях ведущие посетят Азербайджан и Португалию. Хильда Кармен испытает на себе все прелести португальского футбола на тренировке с ведущими футболистами, а Виктор узнает все тонкости росписи фарфора, из которого пьет чай сама английская королева.

Смотрите проект "Удиви меня" на телеканале "Моя Планета" каждую субботу с 15 февраля в 20:00 по московскому времени.