Коронавирус получил официальное название

У нового вида коронавируса 2019-nCoV из Китая появилось официальное название. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Новый коронавирус получил название — COVID-2019. Гебрейесус отметил, что нужно было найти имя, которое не было бы связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, сообщает РИА Новости. Название должно быть легким для произношения и иметь связь с заболеванием. Таковы правила между ВОЗ, ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных.

Тедрос Адханом Гебрейесус пояснил, что CO означает коронавирус, VI — вирус, а D — заболевание.



Число жертв заболевания превысило тысячу человек. Зараженных более 43 тысяч, в их числе 400, которые находятся за пределами Китая.