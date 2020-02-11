КХЛ. "Салават Юлаев" переиграл "Адмирал", "Автомобилист" уступил "Барысу"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду обыграл "Адмирал", забросив в ворота соперника три безответных шайбы – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

У победителей встречи дубль оформил финн Теэму Хартикайнен (31-я, 35-я минуты) и единожды отличился россиянин Никита Сошников (12). Стоит отметить, что Сошников, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу.

В параллельной игре екатеринбургский "Автомобилист" дома уступил казахстанскому "Барысу" со счетом 2:4 (0:0, 2:2. 0:2). Для команды из Нур-Султана эта победа стала четвертой кряду.

Напомним, в Восточной конференции КХЛ с 82 очками лидирует "Ак Барс", на втором месте "Авангард" (78 очков). "Барыс" (75) расположился на третьей строчке, "Автомобилист" (70) – на четвертой, "Салават Юлаев" (63) – на шестой, а "Адмирал" (54) – на десятой.