Китайское телевидение дало совет, как защитить близких от коронавируса

COVID-2019 — именно такое официальное название Всемирная организация здравоохранения присвоила коронавирусу 2019-nCoV. Об этом заявил глава ВОЗ в Женеве, где 11 февраля прошел форум, посвященный борьбе с инфекцией. В самом Китае число жертв инфекции превысило тысячу человек. Но и тех, кто смог излечиться, все больше — четыре с лишним тысячи. Репортаж китайских журналистов с Центрального телевидения Китая (CCTV) о мерах, которые принимают власти КНР.

Затянувшиеся "каникулы" подошли к концу: Китай выходит из отпуска, и возможность переждать эпидемию дома теперь есть далеко не у всех. Во всех городах страны максимально изолировали жилые микрорайоны, открыты лишь одни ворота. Все входящие регистрируются — кто, откуда, цель визита, ездил ли в наиболее пострадавшую от вируса провинцию Хубэй?

Наладили и поквартирные обходы. Участковые вместе с сотрудниками домоуправлений ежедневно опрашивают жильцов о состоянии их здоровья и возможных контактах с зараженными. Все данные сводят в единую базу.

"Такой работой сейчас занимаются все жилконторы Пекина. Перед китайским Новым годом половина жителей разъехалась по родным городам и поселкам, а после продленных на неделю каникул они возвращаются домой. У всех прибывших спрашивают маршрут поездок. Если в списке была провинция Хубэй, их просят остаться дома на двухнедельный карантин", — поясняет корреспондент телеканала CGTN-Русский Гао Фэн.

- Кто-нибудь еще есть дома?

- Моя жена.

- У нее все в порядке?

- Я же просил вас не приходить к нам, чтобы измерить температуру!

Поквартирным обходом сейчас занимаются и в эпицентре эпидемии. Некоторые жители Уханя боятся лишних контактов, полагая, что работники домоуправлений могут занести вирус. В этом случае информацию о состоянии их здоровья собирают через мессенджер. Потом ее передают в местные органы здравоохранения.

"Некоторые люди звонят, чтобы узнать — есть ли зараженные среди их соседей или знакомых. Конечно, мы не можем предоставить им такую информацию", — подчеркивает соцработница Ли Сянсян.

По данным уханьской администрации, около 20 тысяч заболевших с легкими симптомами заболевания находятся на домашнем карантине. Их сейчас развозят по временным карантинным центрам, развернутым в выставочных и спортивных комплексах, частных клиниках, гостиницах и школах.

Это хороший способ защитить близких — держать их подальше от инфекции.

В культурном комплексе "Гостиная Уханя" две тысячи коек в десятки рядов. И таких карантинных центров в городе уже больше десятка. Пациентов с тяжелой формой пневмонии везут в 26 городских больниц и два недавно построенных полевых госпиталя. Они рассчитаны в общей сложности на 10 тысяч мест.

Центральное телевидение Китая специально для "Вестей".