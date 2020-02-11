Идей все больше: рабочая группа отчиталась по подготовке изменений в Конституцию

Работа по подготовке поправок к Конституции выходит в финальную стадию. Уже на этой неделе рабочая группа, как ожидается, внесет свои предложения в Госдуму. Сегодня, 11 февраля, новые поправки обсуждали в Общественной палате, где говорили о статусе национальных проектов, о возможности предоставить Совету Федерации право назначать главу Счетной палаты и о других важных предложениях — их уже около четырехсот. Какие в итоге могут быть востребованными?

В здании Общественной палаты рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию отчиталась о промежуточных результатах работы. Сюда уже поступило четыреста поправок в основной закон. Еще 128 рассматривают в профильном комитете Госдумы. Теперь весь этот массив надо обработать юридически и представить в виде текстов.

Позади уже почти месяц работы, восемь заседаний, но идей у группы все больше. Свежее предложение — упомянуть в Конституции национальные проекты, ведь от их исполнения зависит уровень жизни всех россиян.

"Повышение статуса национальных проектов позволит нам сформировать еще более внимательное, ответственное отношение к их реализации", — заявила член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Ольга Баталина.

Еще одна поправка позволит избежать политических кризисов в будущем. Сейчас по Конституции президент обязан распустить Госдуму, если та трижды отклонит кандидатуру главы правительства. Эту формулировку предлагают смягчить.

"Поступило предложение, чтобы все-таки президент сам выбирал. Предлагается схема такая: он может назначить кандидатуру, и у него появляется право распустить Государственную Думу", — сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Павел Крашенинников.

При всех изменениях в Конституции должен сохраняться баланс и между ветвями власти, и между госорганами. К примеру, главу Счетной палаты сейчас утверждают депутаты Госдумы, но ведь теперь они же будут голосовать и за министров. В рабочей группе предложили — кандидатуру главного ревизора страны должны рассматривать сенаторы.

"Правильно будет, если, допустим, тот контрольный орган, который должен контролировать деятельность многих финансовых структур, в том числе и того же Министерства финансов, это будет компетенция уже не Государственной Думы, а Совета Федерации", — заявила член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Светлана Горячева.

Здесь и не скрывают — в рабочей группе зачастую ведутся серьезные споры по тем или иным предложениям. Главное, что все обсуждения открыты.

"Сегодня вопросы от средств массовой информации были о том, что активно обсуждается обнуление президентских сроков. Этот вопрос не обсуждается в рабочей группе", — рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Андрей Клишас.

Свои поправки готовят и политические партии. Геннадий Зюганов признался, что не против упоминания о Боге в преамбуле Конституции:

"Когда я изучал Библию, в послании апостола Павла Фессалоникийцам есть главный лозунг коммунизма: кто не работает, тот не ест. Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали с Библии".

Эти и другие предложения по изменению Конституции участники рабочей группы уже в этот четверг, 13 февраля, обсудят с главой государства.