11 февраля 202021:26 Виталий Кармазин

Кировский мажор Фарафонов снова катается пьяный: почему он всегда выходит сухим из воды

Кировский мажор Фарафонов снова катается пьяный: почему он всегда выходит сухим из воды

Сопротивление полиции, угрозы, управление автомобилем в пьяном виде — примерно так проводит время кировская "золотая молодежь", а, точнее, один из самых известных ее представителей. Сына высокопоставленного юриста Илью Фарафонова вся страна знает уже десять лет, с тех пор, как он насмерть сбил на пешеходном переходе человека. С тех пор он сменил фамилию, но менять себя и свою жизнь не хочет. Почему его никто не может остановить?

"Слышь, ты, чмо, успокойся!", — на этих кадрах невменяемый отпрыск известного кировского юриста Илья Фарафонов крайне недоволен тем, что его BMW остановили сотрудники ГИБДД, а местные журналисты снимали происходящее.

Илья Фарафонов попался после того, как вместе с другом покинул ближайший бар. Журналисты как раз снимали репортаж — ловили пьяных водителей. Приметили BMW, но те, кто находился в салоне, заметили хвост. Ускорились, едва не устроили аварию на встречке, а затем остановились на заправке, но не для того, чтобы залить бензин.

"Машина заехала на заправку, потом она стояла секунд тридцать. Мы подумали, что в этот момент водитель и пассажир поменялись местами", — рассказал журналист Сергей Пичугин. Представители СМИ считают, что Фарафонов пересел с водительского кресла в пассажирское. В Кирове он хорошо известен — уже много лет катается по городу без прав.

В 2009 году Фарафонов устроил смертельное ДТП — сбил трех студентов на пешеходном переходе. Один из пострадавших скончался, двое остались инвалидами. Фарафонову тогда было тринадцать лет. Его отправили на десять месяцев в колонию для подростков. Он вышел и сменил фамилию на Прозоров и продолжил ездить без прав, оскорблять и бить случайных очевидцев.

Апрель 2019 года — Фарафонов попался за рулем Range Rover. Тогда же выяснилось, что мажор находится в розыске.

Август 2019-го. Тот же внедорожник, другие номера. У Фарафонова прав нет.

Снова август. Езда без прав на квадроцикле.

Январь 2020-го. На Subaru, наплевав на дорожные знаки, "мажор" устраивал запрещенные маневры на перекрестке. И вот февраль...


Кировские журналисты считают, что Фарафонов пользуется покровительством своей влиятельной мамы. Она занимается защитой лиц обвиненных в наркоторговле.

"Мой сын — самый лучший в мире, понимаете? Я его люблю! Все! Он добрый, он воспитанный, не надо мне тут", — заявляла мать Ильи Елена Фарафонова.

На этот раз воспитанного мальчика успокаивали несколько нарядов ГИБДД и постовой службы. В итоге Фарафонова отвели в машину и надели на него наручники, но и в таком положении он продолжал угрожать всем подряд.

Уже известно, что и Фарафонов и его друг находились в состоянии опьянения. Им выписаны штрафы. Но для журналистов, которые снимали видео задержания, важно, чтобы к делу подключились следователи. Очевидно лихача не останавливает административная ответственность, но, возможно, сможет остановить уголовная, например, за сопротивление полицейским или воспрепятствование законной деятельности журналистов. 

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