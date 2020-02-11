11 февраля 202020:22

Ушел из жизни чемпион СССР в составе "Спартака" Рейнгольд

rusfootball.info

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Рейнгольд, становившийся чемпионом СССР в составе красно-белых, скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил экс-игрок столичного клуба Александр Мирзоян.

Ранее стало известно, что Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения футболиста "Спартака" Владимира Степанова.

"Умер, Сердце", – приводит слова Мирзояна РИА Новости.

Рейнгольд – известный советский футболист. Выступал на позициях крайнего нападающего и полузащитника. Являлся мастером спорта СССР. В 1962 году стал чемпионом Советского Союза по футболу в составе красно-белых. Также он защищал цвета ярославского "Шинника" и воронежского "Труда".

Сейчас

19:32

Парламент Македонии ратифицировал договор о вступлении в НАТО

18:37

Коронавирус получил официальное название

15:41

Голодец назначена на пост зампреда правления Сбербанка

14:30

Оппозиция сбила вертолет сирийской армии

12:55

Козак займется темой Украины на новой должности

12:13

Вынесен приговор убийце полицейского в московском метро

11:13

Президент Филиппин изгоняет американских военных

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Парламент Северной Македонии ратифицировал договор о вступлении в НАТО

Парламент Северной Македонии ратифицировал договор о вступлении в НАТО

1 час назад
Коронавирус получил официальное название

Коронавирус получил официальное название

2 часа назад
Мария Захарова о НАТО и ДРСМД: сила без ума все разрушает

Мария Захарова о НАТО и ДРСМД: сила без ума все разрушает

2 часа назад
На курс Украины не влияет: Зеленский поменял Богдана на Ермака

На курс Украины не влияет: Зеленский поменял Богдана на Ермака

1 час назад

Трансляции

Завтра, 12 февраля

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски

Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски

4 часа назад
В "Прямом эфире" показали человека-невидимку

В "Прямом эфире" показали человека-невидимку

2 часа назад
Слесарь Панкратов объяснил "гонения" на Водонаеву

Слесарь Панкратов объяснил "гонения" на Водонаеву

1 час назад
Ушел из жизни чемпион СССР в составе "Спартака" Рейнгольд

Ушел из жизни чемпион СССР в составе "Спартака" Рейнгольд

51 минута назад
На самом интересном месте: фильму "Лёд 2" удалось сохранить интригу

На самом интересном месте: фильму "Лёд 2" удалось сохранить интригу

3 часа назад
Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

5 часов назад
Сын Ратко Младича опроверг сообщения о его смерти

Сын Ратко Младича опроверг сообщения о его смерти

4 часа назад
Пилот потерял сознание во время полета

Пилот потерял сознание во время полета

2 часа назад
Чужой: найден вирус с ДНК, незнакомой остальным формам жизни

Чужой: найден вирус с ДНК, незнакомой остальным формам жизни

3 часа назад
На сцене надо быть счастливым как ребенок: Петр Налич об оперной карьере и "Любовном напитке"

На сцене надо быть счастливым как ребенок: Петр Налич об оперной карьере и "Любовном напитке"

12 часов назад
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

10.02.2020 09:00
Кузнецова стартовала с победы на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Кузнецова стартовала с победы на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

26 минут назад
Борис Джонсон объявил войну традиционным СМИ

Борис Джонсон объявил войну традиционным СМИ

1 час назад
В Калининграде в кабинетах гинекологов установили камеры для борьбы с коррупцией

В Калининграде в кабинетах гинекологов установили камеры для борьбы с коррупцией

1 час назад
ЦРУ втайне владело крупнейшим поставщиком криптографических технологий

ЦРУ втайне владело крупнейшим поставщиком криптографических технологий

2 часа назад
Поправки в Конституцию определят судьбу экс-президентов России

Поправки в Конституцию определят судьбу экс-президентов России

2 часа назад
В Москве полицейские сняли с крыши магазина неадекватного мужчину

В Москве полицейские сняли с крыши магазина неадекватного мужчину

2 часа назад
Бывший муж Памелы Андерсон назвал себя "старым дураком", комментируя развод

Бывший муж Памелы Андерсон назвал себя "старым дураком", комментируя развод

3 часа назад
Американские военные попросили еще 3 миллиарда на создание гиперзвукового оружия

Американские военные попросили еще 3 миллиарда на создание гиперзвукового оружия

3 часа назад
Китайский коронавирус может распространяться через фекалии

Китайский коронавирус может распространяться через фекалии

3 часа назад
Новорожденную с обломком катетера в теле выписали из екатеринбургской больницы

Новорожденную с обломком катетера в теле выписали из екатеринбургской больницы

3 часа назад
В Тюмени школьник имитировал поимку зараженных коронавирусом

В Тюмени школьник имитировал поимку зараженных коронавирусом

4 часа назад
Лидер российских коммунистов не возражает против упоминания Бога в Конституции

Лидер российских коммунистов не возражает против упоминания Бога в Конституции

4 часа назад
В Театре Маяковского ответили на вопрос о состоянии здоровья Евгении Симоновой

В Театре Маяковского ответили на вопрос о состоянии здоровья Евгении Симоновой

4 часа назад
Владелец одного из самых опасных доменов продаёт его за $1,7 миллиона

Владелец одного из самых опасных доменов продаёт его за $1,7 миллиона

4 часа назад
Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

4 часа назад
Стокилограммовый омич пожаловался на фитнес-клуб, отказавший в скидке из-за веса

Стокилограммовый омич пожаловался на фитнес-клуб, отказавший в скидке из-за веса

4 часа назад
В московском отеле задержали серийного насильника

В московском отеле задержали серийного насильника

5 часов назад
Жанна Эппле рассказала о страшных диагнозах, вопреки которым родила сыновей

Жанна Эппле рассказала о страшных диагнозах, вопреки которым родила сыновей

5 часов назад
По расписанию: таинственные космические радиовспышки впервые проявили регулярность

По расписанию: таинственные космические радиовспышки впервые проявили регулярность

5 часов назад
Угроза Seltos и Karoq: известны сроки премьеры Geely Coolray в России

Угроза Seltos и Karoq: известны сроки премьеры Geely Coolray в России

5 часов назад
Не допустить удушья: Полине очень нужен аппарат для дыхания

Не допустить удушья: Полине очень нужен аппарат для дыхания

5 часов назад
Астраханская учительница уволилась после публикации интимного видео со школьником

Астраханская учительница уволилась после публикации интимного видео со школьником

6 часов назад
Чтобы спастись от провала, голливудский блокбастер сменил название

Чтобы спастись от провала, голливудский блокбастер сменил название

6 часов назад
Почему фанаты мультфильмов разочарованы премией "Оскар"

Почему фанаты мультфильмов разочарованы премией "Оскар"

6 часов назад
Новейший российский фрегат испытал артиллерию и системы защиты. Видео

Новейший российский фрегат испытал артиллерию и системы защиты. Видео

7 часов назад
"Меньше начальников, больше друзей": Мишустин дал совет юному программисту

"Меньше начальников, больше друзей": Мишустин дал совет юному программисту

7 часов назад
У жительницы Хомякова взорвалась на столе вареная колбаса

У жительницы Хомякова взорвалась на столе вареная колбаса

7 часов назад
Предпремьерный показ фильма "Лёд 2". Фотолента

Предпремьерный показ фильма "Лёд 2". Фотолента

7 часов назад
Белоруссия начала отбор технологической нефти из "Дружбы" для своих НПЗ

Белоруссия начала отбор технологической нефти из "Дружбы" для своих НПЗ

9 часов назад
Дом музыки открыл продажу абонементов сезона 2020/2021

Дом музыки открыл продажу абонементов сезона 2020/2021

5 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку