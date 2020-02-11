«Создать Франкенштейна»: саудовский принц считает, что мирный план США убивает Палестину

Ближневосточный мирный план президента Дональда Трампа — это «чудовищная концепция» палестинского государства, у которой нет будущего, отмечает бывший руководитель саудовской разведки.

В конце прошлого месяца с большой помпезностью США объявили о долгожданной мирной инициативе по израильско-палестинской сделке.

Предложение, которое выдвинул Трамп, даст Израилю большую часть того, в чем он нуждался в течение десятилетий конфликта: спорный город Иерусалим и признание израильского суверенитета над поселениями на оккупированном Западном берегу.

Палестина полностью отвергла предложение США, Израиль решительно его поддержал.

«Мне кажется, эта сделка для Палестины является чем-то вроде рождением Франкенштейна. Это чудовищная концепция для палестинского государства. У этой сделки нет будущего, не только в нашей части мира, но и во всем остальном мире», — сказал саудовский принц Турки Аль-Фейсал во вторник.

Белый дом ситуацию не прокомментировал. Эти комментарии прозвучали через неделю, после того как ЕС отклонил части мирного плана Трампа для Ближнего Востока.

Блоку потребовалось время, чтобы добиться единодушия всех своих членов и отреагировать на ситуацию. 4 февраля он заявил, что план отклоняется от «согласованных на международном уровне параметров», сообщает Reuters.

МИД Израиля назвал позицию ЕС «печальной и, по меньшей мере, странной».

Когда ему задали вопрос о том, как воспринимают администрацию Трампа в регионе, Аль-Фейсал ответил: «Что касается Палестины, это определенно шаг назад. Они нарушили закон, им не важны резолюции Совета Безопасности ООН, они двигаются односторонним курсом».

«Что касается Ирана, он определенно пошел по правильному пути. Потому что ядерная сделка позволила Ирану не становиться конструктивным партнером на Ближнем Востоке, а стать деструктивным игроком на Ближнем Востоке.

То, что он предлагает — это возобновление этих переговоров и этой сделки. Иранцы не согласились пересмотреть условия сделки, а я думаю, они должны были», — сказал Аль-Фейсал.