Китайские банки рискуют потеряют $6 трлн из-за коронавируса

В рамках стресс-теста, проведенного центробанком Китая в первой половине 2019 года, были протестированы 30 средних и крупных банков. В базовом сценарии, предполагающим, что рост ВВП упадет до 5,3%, 9 из 30 крупных банков потерпели крах и отметили, что их коэффициент достаточности капитала снизился до 13,47% с 14,43%. При наихудшем сценарии, предполагающим, что рост ВВП упадет до 4,15%, 17 из 30 крупных банков не прошли тест. Излишне говорить, что последствия для китайской финансовой системы объемом $41 трлн и проблемными банковскими активами на сумму более $20 трлн, будут ужасными.

Почему стоит говорить об этом именно сейчас? Согласно многим оценкам Уолл-стрит, в результате замедления из-за пандемии коронавируса, экономический рост Китая резко снизится. Некоторые банки, такие как JPMorgan, ожидают рост ВВП всего на 1% в I квартале, предполагая, что масштабы эпидемии сократятся в ближайшие несколько недель. В противном случае рост ВВП Китая в I квартале может стать негативным.

Это большая проблема, поскольку, если верить стресс-тесту НБК в 2019 году, более половины китайских банков не выдержат, если ВВП упадет до 4,15%. Можно только представить, что случится с банками Китая, если ВВП уйдет на отрицательную территорию.

Или одним из непосредственных последствий сокращения ВВП станет то, что доля плохих кредитов в 30 крупнейших банках страны вырастет в 5 раз, наводнив страну плохими долгами на несколько триллионов, открыв цунами банковских дефолтов.

Конечно, китайские банки уже страдают от рекордных дефолтов по кредитам, поскольку экономика в прошлом году развивалась самыми медленными темпами за последние 30 лет. Спад ударил по банковской системе страны объемом $41 трлн, что привело не только к первому оттоку депозитов банков за последние 20 лет после национализации Baoshang Bank, но и к бэйл-ауту Bank of Jinzhou, Heng Feng Bank, Henan Yichuan Rural Commercial Bank, Yingkou Coastal Bank.

Однако все это цветочки по сравнению с тем, что будет дальше.

«Банковская индустрия понесла большой урон. Вспышка уже нанесла ущерб самым активным малым предприятиям Китая. Если она продлится, многие компании обанкротятся и не смогут погасить свои кредиты», — сказал аналитик Ю Чон из Национального института финансов и развития.

Рынок еще живет надеждой, что китайская экономика избежит самого худшего исхода дела. Однако главные покупатели алюминия в Китае уже аннулировали контракты с некоторыми из крупнейших в мире производителей меди, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. И, скорее всего, они не единственные, кто предпримет такой шаг. Вряд ли на китайские банки не повлияет ситуация с коронавирусом, так как миллионы предприятий заморозят свои операции, отказавшись выплачивать купоны или погашать долги. Это означает, что китайские банки — и без того недостаточно капитализированные после двухлетней торговой войны с США — понесут основной урон от предстоящего операционного кризиса и сокращения ликвидности. Пекин будет вынужден сделать выбор между бэйл-аутом сотен банков или их банкротством.

Безусловно, JPMorgan не одинок в своем страшном прогнозе ВВП: по оценкам UBS, рост замедлится до 3,8% в I квартале с 6% в конце года, в 2020 году он достигнет 5,4%, если распространение коронавируса продолжится в течение 3 месяцев. Если ситуация с коронавирусом затянется, ежегодный рост может упасть ниже 5%. Goldman Sachs прогнозирует резкое замедление в квартале до 4%, а годовой рост на уровне 5,5%.

Проведя собственные расчеты, основанные на стресс-тестах Китая, Bloomberg сообщил, что, согласно оценкам S&P, в худшем случае объемом плохих долгов увеличится на 5,6 трлн юаней ($800 млрд), коэффициент составит 6,3%, вдобавок к и без того огромным объемам плохих долгов на 2,4 трлн юаней в банках Китая.

S&P ожидает, что банки, чьи операции сконцентрированы в провинции Хубэй и ее столице Ухани, эпицентре пандемии и регионе, наиболее пострадавшем от вируса, вероятно, столкнутся с наибольшим ростом плохих кредитов. На конец 2018 года плохие долги региона составляли 4,6 трлн юаней, они принадлежали 160 местным и иностранным банкам, причем более половины из них расположены в Ухане.

Проблема в том, что Пекин недавно «посоветовал» крупнейшим банкам выполнять свои гражданские обязанности, помогая миллионам малых предприятий, выделяя более дешевые кредиты, пролонгируя долги и отказываясь от сборов, что только усугубит ситуацию с плохими долгами.

Так же как Китай борется с последствиями пандемии, так и чиновники стремятся снизить обеспокоенность по поводу удара по банковскому сектору. В пятницу Чжоу Лян, вице-председатель Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности, заявил, что потенциальное увеличение плохих кредитов — это «управляемый процесс». Однако он не объяснил, на каком уровне плохие кредиты станут неуправляемыми. Только в прошлом году китайские кредиторы ликвидировали плохие долги на 3 трлн юаней, добавил он, отметив, что доля проблемных кредитов малых предприятий Китая составила 3,22%.

В ходе недавнего общенационального опроса около 30% опрошенных заявили, что ожидают снижения доходов более чем на 50% в этом году из-за вспышки коронавируса, 85% заявили, что не могут проводить операции в течение более 3 месяцев, так как наличные сейчас недоступны.

В любом случае, ничего, кроме последствий пандемии, не грозит ни китайским банкам, ни малым предприятиям, если распространение коронавируса не усилится в ближайшие недели.

До этого у банков не было иного выбора, кроме как растрачивать деньги впустую, что усугубляло их и без того тяжелое положение. «Социальная стабильность несет первостепенное значение для китайских властей. Поэтому банки попросили помочь справиться с бременем этой вспышки вируса», — заявили аналитики S & P во главе с Тан Мином в недавнем отчете.

Ситуация ухудшается: пока банки отчаянно нуждаются в наличных деньгах, Пекин говорит им снизить проценты по существующим кредитам. Как сообщает Bloomberg, большинство государственных банков согласились сократить на 0,5 п.п. расходы по займам для компаний, остановивших деятельность из-за вируса, однако Государственный совет теперь требует от них, чтобы малые предприятия платили не более 1,6% за счет государственных субсидий. И даже если более дешевое финансирование поможет экономике в целом, ставки ниже 5% означают, что банки не заработают достаточно денег, чтобы покрыть свои расходы на финансирование.

Это приводит к даже более неприятной ситуации, чем эпидемия атипичной пневмонии или мировой финансовый кризис 2008 года: то, что отличает текущую ситуацию от ситуации 2008 или 2003 года, — это отсутствие банковского капитала, который бы поддерживал агрессивное стимулирование кредитования, заявляет Грейс Ву, глава Greater China Banks в Fitch Ratings в Гонконге. «У китайских банков нет возможности пополнять капитал, поскольку в последние годы их прибыль снижалась».

И даже правительство в Пекине не может волшебным образом создать триллионы новых средств, чтобы спасти банковскую систему без катастрофических последствий для экономики, которая и так уже страдает от самой высокой инфляции за 9 лет.

Все это увидели инвесторы, которые с каждым днем ​​занимают все более пессимистичную позицию по отношению к китайским банкам. Государственные кредиторы Большой четверки, которые вместе контролируют активы на сумму более $14 трлн, в настоящее время торгуются в среднем в 0,6 раза выше их прогнозной балансовой стоимости, что близко к рекордно низкому уровню. Это означает, что для рынка банковские активы на $6 трлн ничего не стоят!

Банковские акции отреагировали соответствующим образом. Как отмечает Bloomberg, акции кредитного гиганта Китая, ICBC, с активами более $4 трлн, упали на 11% с начала года. А акции China Construction Bank Corp. в 2020 году упали на 7,6%.

Однако худшее еще впереди, поскольку неожиданная эпидемия коронавируса стала их самым серьезным испытанием. Чем дольше она продлится, тем ниже шансы на счастливый исход. «Устойчивость банковской системы Китая может быть подвергнута серьезным испытаниям», — считают аналитики S & P.