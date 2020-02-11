Хоккеисты "Авангарда" одолели "Ак Барс" по буллитам

Омский "Авангард" оказался сильнее казанского "Ак Барса" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Балашихе, где в нынешнем сезоне "ястребы" принимают гостевые команды, завершилась в пользу омских хоккеистов в серии буллитов – 2:1.

В основное и дополнительное время зрители увидели лишь две заброшенные шайбы. За "Авангард" отличился Валентин Пьянов (3-я минута), а за "Ак Барс" – Станислав Галиев (60-я). Победу хозяевам льда принес точный бросок Тэйлора Бека в буллитной серии.

Результаты других встреч дня: "Витязь" – "Сочи" – 2:1 ОТ, СКА – "Амур" – 3:2, "Йокерит" – "Трактор" – 3:2.