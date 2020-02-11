St. Petersburg Ladies Trophy. Александрова взяла верх над Касаткиной

Уже в первом круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге судьба свела двух российских спортсменок – Екатерину Александрову и Дарью Касаткину. Для выявления победителя россиянкам понадобилось провести все три сета. Александрова оказалась сильнее своей соотечественницы со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

Во втором круге первая ракетка России сразится с представительницей Хорватии Донной Векич, посеянной на турнире под седьмым номером.

Ранее во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy вышла еще одна россиянка Светлана Кузнецова, взявшая верх над Дженифер Брэди из США.