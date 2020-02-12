В Гаагском трибунале опровергли слухи о смерти Ратко Младича

В Гаагском трибунале опровергли слухи о смерти генерала Ратко Младича. Такие сообщения ранее появились в соцсетях.

По информации сербского агентства "Танюг", источником дезинформации стал итальянский журналист, который до этого уже распространял ложные сообщения — о смерти Папы Бенедикта XVI, Фиделя Кастро и других известных людей.

Бывший командующий армии боснийских сербов отбывает пожизненный срок по обвинению в геноциде в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны. Сам он вину не признает.

Адвокаты Младича заявляют, что международный трибунал по бывшей Югославии не представляет информации о реальном состоянии здоровья генерала и требуют разрешения на обследование российскими специалистами из Центра имени Бакулева, сообщает телеканал "Россия 24".