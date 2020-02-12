Из-за коронавируса страны отказывают в швартовке лайнеру Westerdam

135 зараженных коронавирусом пассажиров остаются на борту лайнера Diamond Princess у берегов Японии. Карантинные службы эвакуируют инфицированных, пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей. Делают это медленно, поэтому многие уже жалуются, что им не хватает лекарств и предметов первой необходимости. Никто из 24 россиян на борту в категорию пожилых людей или носителей хронических заболеваний не попадает. Нет среди них и зараженных. Поэтому все они остаются в своих каютах на борту Diamond Princess. Пока что карантин действует до 19 февраля. А другой лайнер – Westerdam — и без коронавируса не может уже полторы недели пристать к берегу. Все дело в том, что власти нескольких стран отказывают в швартовке.

Лайнер Westerdam вышел из порта Гонконга 1 февраля. Что называется, ничто не предвещало неприятного развития событий. Но из-за всеобщей паники по поводу коронавируса круиз оказался испорчен. На борту 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. В открытом море им не остается ничего, кроме как жаловаться в Twitter.

"Лайнеру Westerdam нужна помощь правительства США. 600 американцев застряли в море, включая мою дочь, которая нуждается в медицинской помощи".

По информации капитана и владельцев, коронавирусом на судне никто не заражен. Тем не менее, лайнер никак не может найти пристанища. В швартовке отказала Япония, хотя на борту 4 подданных этой страны. Отказали в Тайване, Маниле, Гуаме. Была надежда на Таиланд, куда судно планировало прибыть на днях.

Всемирная организация здравоохранения предложила местным врачам подняться на борт и осмотреть пассажиров перед тем, как разрешить им спуститься на землю. Многие путешественники после этих новостей перебронировали билеты на самолет. Однако их ждало новое разочарование. Правительство Таиланда объявило, что не будет брать на себя риск и давать лайнеру "добро" на швартовку. Вместо этого королевство пообещало предоставить судну помощь в виде лекарств, топлива и пищи.

"Большинство круизных кораблей имеют есть запасы продовольствия и воды до четырех недель. На кораблях есть установки, которые вырабатывают пресную воду. Если нужно доставить провизию, лекарства – можно другими кораблями или даже вертолетами", — говорит адвокат, эксперт по морскому праву Григорий Красовский.

Круизный лайнер Westerdam похож на плавучий город со всеми удобствами. На нижней палубе – в основном каюты, но также концертный зал и зоны отдыха. На второй – зрительный зал, игровые автоматы, ночной клуб, дискотека, бар, джазовый клуб, художественная галерея.

На третьей палубе – ресторан и магазины. Следующие несколько палуб заняты каютами. На девятой – спа, фитнес-центр, бассейн. На десятой – баскетбольная площадка, детский клуб и особенность этого лайнера – раздвижная крыша. Но в самых комфортных условиях может стать не по себе, если покинуть этот корабль никак нельзя.

"У пассажиров может быть возникновение фобий или панических атак. Особенно у тех, кто когда-то страдал этим. Экипажу сложно вдвойне. Им приходится выдерживать стресс пассажиров. Если возникнет паника, это такой заражающий момент. Это может перекинуться на весь корабль", — комментирует ситуацию психолог Ирина Койшибаева.

Вот уже вторую неделю люди на лайнере Westerdam не видели твердой земли и непонятно, когда увидят. Этот круиз по графику должен закончиться 15 февраля, но рискует затянуться на более долгий срок.