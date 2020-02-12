Россияне завоевали первые медали на чемпионате Европы по борьбе

На чемпионате Европы по спортивной борьбе были разыграны первые медали. Российский борцы греко-римского стиля принесли в копилку национальной команды два серебра и одну бронзу.

Ибрагим Лабазанов стал вторым в весовой категории до 63 кг. Такой же результат показал и Виталий Кабалоев (до 55 кг). Бронзовая медаль досталась Александру Комарову, выступавшему в весовой категории до 87 кг.

Напомним, что чемпионат Европы по спортивной борьбе, который проходит в Риме, завершится 16 февраля.