"Тампа" обыграла "Питтсбург", Малкин и Сергачев забили по голу

В НХЛ стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Питтсбурге местные "пингвины" принимали на своем льду "Тампа-Бэй Лайтнинг". "Молнии" в гостях оказались сильнее соперника в овертайме со счетом 2:1. Таким образом, "Тампа" продлила победную серию до восьми матчей.

У проигравших единственную шайбу забросил Евгений Малкин. Для него она стала уже 18-й в нынешнем сезоне. За гостей отличился Михаил Сергачев, которому ассистировал Никита Кучеров. Победную шайбу в овертайме записал на свой счет Янни Гурд. Вратарь "молний" Андрей Василевский отразил в этой встрече 35 бросков из 36.

And the Russian scores... on Miracle on Ice Celebration Night. pic.twitter.com/h3PhoraQBW