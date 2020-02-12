На Ямале начались выплаты повышенных пособий на детей

Повышенные пособия на детей от трех до семи лет начали получать малоимущие семьи Ямала. Соответствующее поручение Владимир Путин дал всем регионам еще в начале года.

На Ямале новый закон приняли 7 февраля, и на счета родителей уже стали поступать деньги. Ежемесячные выплаты теперь составляют 8 тысяч 350 рублей. Для этого региональный бюджет выделил более 700 миллионов рублей.

"Наш президент в своем Послании поставил задачу организовать новую меру поддержки для семей, которые особо в ней нуждаются, — заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. – Это семьи с детьми от трех до семи лет с невысокими доходами. Также в Послании была поставлена задача организовать эти выплаты как можно проще для людей, без лишней бюрократии. Мы провели эту работу дистанционно, людям не нужно было никуда приходить; вместе с депутатами приняли оперативные изменения в законодательство, и с этой недели выплаты уже начались. Причем выплаты начались с января этого года".