Хет-трик Бенна и гол Гурьянова помогли "Далласу" переиграть "Каролину"

Российский нападающий "Даллас Старз" Денис Гурьянов отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролина Харрикейнз". Главной же звездой встречи стал форвард хозяев льда Джейми Бенн, оформивший хет-трик. Итоговый счет – 4:1 в пользу "звезд".

