Топ-10 самых богатых президентов США

Должность президента США – это место власти. Традиционно его занимали люди, которые уже смогли добиться определенной власти и влияния в своей стране.

Сегодняшняя зарплата президента составляет 400 000 долларов за каждый год у власти. Однако если пересчитать состояние экс-президентов на современные деньги, как это сделали эксперты портала TheRichest, то получатся куда более значительные суммы.

Ниже мы расскажем о 10 самых богатых экс-президентах США. Стоит отметить, что приведенные в статье цифры – это зарплата с учетом инфляции, то есть пересчитанная на сегодняшние деньги.

10. Джон Тайлер

Джон Тайлер — десятый президент США. Тайлер стал первым президентом, вступившим на должность не по избранию, а как вице-президент после кончины действующего главы государства.

Его состояние оценивается в 57 миллионов долларов в пересчете на сегодняшние деньги.

9. Франклин Рузвельт

Франклин Рузвельт — 32-й президент США. Он был президентом США во время мирового экономического кризиса и Второй мировой войны. Единственный американский президент, избиравшийся более чем на два срока. Его состояние в пересчете на сегодняшние деньги оценивается в 66 миллионов долларов.

8. Билл Клинтон

Билл Клинтон — 42-й президент США от Демократической партии. Клинтон избирался на пост президента два раза, причем второй президентский срок был отмечен скандалом с Моникой Левински и процедурой импичмента. Помимо доходов от зарплаты, он также заработал на своих книгах и выступлениях. Его состояние в пересчете на сегодняшние деньги оценивается в 75 миллионов долларов.

7. Герберт Гувер

Герберт Гувер — 31-й президент США с 1929 по 1933 от Республиканской партии. Он возглавлял страну во время Великой депрессии. К 1914 году его состояние достигло около 100 миллионов долларов. Работая президентом, он не брал зарплату, отдавая ее на различные благотворительные нужды, а также на дополнительные выплаты персоналу Белого дома.

6. Линдон Джонсон

Линдон Джонсон — 36-й Президент США от Демократической партии с 22 ноября 1963 года по 20 января 1969 года. Джонсон возглавлял страну во время войны во Вьетнаме. После окончания президентского срока он занялся написанием мемуаров, а также выступал с лекциями в университетах. К концу жизни его состояние достигло 109 миллионов долларов.

5. Джеймс Мэдисон

Джеймс Мэдисон — американский государственный деятель, четвёртый президент США, один из ключевых авторов Конституции США и Билля о правах. Мэдисон родился и вырос в богатой семье. Карьера в юриспруденции только укрепила его финансовое положение.

4. Эндрю Джексон

Эндрю Джексон — 7-й Президент США. Джексон стал первым президентом США, избранным как кандидат от Демократической партии, в связи с чем он считается одним из её основателей.

Его состояние в пересчете на современные деньги оценивается в 132 миллиона долларов.

3. Теодор Рузвельт

Теодор Рузвельт — американский политик, 25-й вице-президент США, 26-й президент США в 1901-1909, представитель Республиканской партии, лауреат Нобелевской премии мира за 1906 год.

Его состояние в пересчете на современные деньги оценивается в 139 миллионов долларов.

2. Томас Джефферсон

Томас Джефферсон — деятель Войны за независимость США, один из авторов Декларации независимости, 3-й президент США в 1801-1809 годах, один из отцов-основателей этого государства, выдающийся политический деятель, дипломат и философ эпохи Просвещения. В пересчете на современные деньги его состояние оценивается в 236 миллионов долларов.

1. Джордж Вашингтон

Джордж Вашингтон — американский государственный деятель, первый всенародно избранный президент Соединённых Штатов Америки, один из отцов-основателей США, главнокомандующий Континентальной армии, участник войны за независимость и создатель американского института президентства. В пересчете на современные деньги его состояние оценивается в 587 миллионов долларов.