12 февраля 202008:10

Матч НХЛ "Анахайм" – "Сент-Луис" отменен из-за потери сознания хоккеиста. Видео

Джей Боумистер

Джей Боумистер
nhl.com

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Анахайм" принимал "Сент-Луис". На 14-й минуте первого периода защитник "музыкантов" Джей Боумистер, находясь на скамейке запасных, потерял сознание.

36-летнему канадцу оказали экстренную помощь, а затем отправили в больницу. В текущем сезоне Боумистер принял участие в 57 матчах, в которых набрал девять (1+8) очков. Всего на его счету 1241 матч в НХЛ, в которых он набрал 424 очка.

В итоге было принято решение матч отложить. Он будет продолжен в другой день при том же счете – 1:1. На шестой минуте отличился канадский нападающий хозяев льда Адам Хенрик, а на восьмой минуте шайбу забросил российский форвард гостевой команды Иван Барбашев.

Напомним, "Сент-Луис" с 73 очками лидирует в Западной конференции, а "Анахайм" в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе 53 очка.

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