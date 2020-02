Матч НХЛ "Анахайм" – "Сент-Луис" отменен из-за потери сознания хоккеиста. Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Анахайм" принимал "Сент-Луис". На 14-й минуте первого периода защитник "музыкантов" Джей Боумистер, находясь на скамейке запасных, потерял сознание.

36-летнему канадцу оказали экстренную помощь, а затем отправили в больницу. В текущем сезоне Боумистер принял участие в 57 матчах, в которых набрал девять (1+8) очков. Всего на его счету 1241 матч в НХЛ, в которых он набрал 424 очка.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT