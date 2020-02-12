Двухмесячного младенца нашли у станции метро на западе Москвы

Сотрудник столичной подземки обнаружил маленького ребенка в переходе у станции "Парк Победы". Двухмесячного мальчика экстренно доставили в больницу, о его состоянии ничего не сообщается.

Закутанного в одеяло малыша, как уточняет РЕН ТВ, нашел работающий на станции "Парк Победы" электрик, он же вызвал на место бригаду скорой помощи.

Как долго ребенок находился без присмотра, остается неизвестным, как и то, кто его родители. Стражи порядка сейчас пытаются установить маму младенца.