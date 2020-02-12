Дайверы обнаружили новое затонувшее судно в акватории Владивостока

В рамках экспедиции на остров Елена дайверы группа исследователей РГО обнаружила новый затонувший корабль. В нескольких сотнях метров от берега локатор нашел неизвестное ранее судно. Оно находится на глубине пятнадцати метров у берегов Русского острова, в бухте Новик.

Исходя из размеров, которые показал локатор, это, предположительно, ледокольный буксир. Почему и как долго он лежит на дне, теперь будут выяснять эксперты. В настоящий момент они начали подготовку к новой экспедиции, во время котором дайверам предстоит рискованное подледное погружение на 15-метровую глубину при минусовых температурах воды.

"Мы прописали с помощью эхолота точки и обнаружили объект, напоминающий корабль. Посмотрели внимательнее. И правда, присутствуют очертания корабля", — рассказал ГТРК "Владивосток" руководитель подводных исследований Приморского отделения Русского географического общества Алексей Кондратюк.

Напомним, сейчас владивостокские дайверы сейчас изучают еще один затонувший буксир, всего в 100 метрах от новой находки.