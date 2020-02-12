12 февраля 202010:15 Анна Воронина

Шпионский скандал: 120 стран заплатили миллиарды долларов за кражу своих секретов

Шпионский скандал: 120 стран заплатили миллиарды долларов за кражу своих секретов

Скандал в разведках США и Германии, охвативший половину мира, обсуждают сегодня иностранные СМИ. Журналисты немецкой телекомпании ZDF и американской газеты The Washington Post провели совместное расследование и выяснили, что службы двух стран на протяжении 50 лет обводили вокруг пальца порядка 120 стран. А помогала им в этом швейцарская компания по изготовлению оборудования для передачи секретной информации.

Разведывательный маневр века — так в иностранной прессе называют сотрудничество немецкой разведки с американским ЦРУ, которые на протяжении десятилетий нелегально получали секретную информацию как своих союзников, так и противников.

Для Штатов, чья репутация была подпорчена Эдвардом Сноуденом, история не новая. Да и немцы чистотой помыслов не славились. Но в деле оказалась замешана Швейцария, как правило, отличавшаяся своим нейтралитетом и в политических, и в военных противостояниях.

"На протяжении более полувека правительства по всему миру доверяли одной компании держать в секрете сообщения своих шпионов, военных и дипломатов. Но никто из них не знал, что швейцарская компания Crypto AG была тайной собственностью ЦРУ в секретном партнерстве с западногерманской разведкой. Разведка этих стран, имея доступ к оснащению шифровальных машин компании, могла легко взломать коды, используемые странами для отправки зашифрованных сообщений", — пишет газета The Washington Post.

На мировой рынок Crypto AG вышла во время Второй мировой войны, заключив свой первый контракт на создание шифровальных машин для американских военных. Дальше — передовые разработки в кодировании, создание электрочипов и программного обеспечения. Высокий спрос на продукцию компании обеспечил как раз нейтралитет Швейцарии.

"Свыше 100 стран мира заплатили миллиарды долларов за кражу своих секретов. На самом деле, это было довольно-таки дерзко", — говорит политолог Ричард Альдрих.

В числе клиентов были соперничающие друг с другом Пакистан и Индия, военные хунты Латинской Америки, Аргентина, Саудовская Аравия, Иран, Австрия, Турция, Ливия, Греция, Катар, Япония, Южная Корея и даже Ватикан. И все они, по сути, платили деньги, чтобы их секретная информация в итоге попала в руки ЦРУ и немецкой разведки, которые вскладчину приобрели Crypto AG в 1971 году через один из фондов в Лихтенштейне. Совместной операции дали кодовое название "Рубикон".

"Операция "Рубикон", безусловно, помогла сделать мир немного более безопасным. И у нас было, конечно, много информации, которая не может быть обнародована", — объясняет Берн Шмитдбауэр, бывший глава немецких спецслужб.

"Рубикон" — особенно в годы холодной войны — охраняли с особой тщательностью. К шифровкам из Москвы ни американцы, ни немцы доступа не имели. СССР, подозревая Crypto AG в связях с Западом, решили установки из Швейцарии не закупать, их примеру последовал и Китай. Однако американская разведка имела доступ к шифровкам тех стран, с которыми и Москва, и Пекин активно взаимодействовали.

За иранской кодировкой активно следили во время захвата заложников в американском посольстве в Тегеране в 1979 году. Три года спустя, во время противостояния Аргентины и Великобритании за Фолклендские острова, Штаты передали Лондону данные о вооруженных силах противника, полученные из аргентинских шифровок, которые в итоге принесли Соединенному Королевству победу. А о перевороте в Чили узнали еще на этапе его обсуждения.

"ЦРУ могли прослушивать информацию еще на этапе подготовки путча в Чили. У секретных служб США были уже тогда невероятные навыки в этом поле, поэтому они могли поддержать и помочь свершению путча", — рассказывает Питер Корнблюх, историк архива Национальной Безопасности США.

Однако в 90-х годах компания Crypto AG попала под подозрение: ее сооснователя уличили в переписке с представителем американской службы безопасности, а ее торгового представителя задержали в Иране. Немцы, опасаясь раскрытия, решили выйти из "Рубикона" и свою долю продали американцам, которые продолжали прикрываться Crypto AG вплоть до 2018 года.

"Наше расследование показывает, что у американцев и немцев в швейцарской администрации, правительстве и спецслужбах всегда были сообщники. Документы также показывают, что само ЦРУ пишет, что расследования против Crypto AG не были проведены должным образом и были формальными", — объясняет журналист Фиона Эндрес.

Тем не менее, теперь тень, брошенная компанией на всю Швейцарию, заставила власти зашевелиться. Берн намерен провести расследование. Впрочем, журналисты в его беспристрастность уже не верят.

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