Ferrari презентовала болид SF1000 на предстоящий сезон Формулы-1

Итальянская команда Ferrari презентовала болид Формулы-1 на сезон 2020 года. Машина получила название SF1000, которое связано с тем, что "Скудерия" в предстоящем сезоне проведет свой 1000-й Гран-при в "королевских гонках".

Презентация гоночного автомобиля прошла в театре имени Ромоло Валли в городе Реджо-Эмилия, а саму машину показали под аккомпанемент симфонического оркестра. Автомобиль окрашен в традиционный красный цвет.

🚨Import moment for Ferrari!🚨 Here is the awesome looking SF1000! 🇮🇹🏎💨#F1 #SF1000 #ScuderiaFerrari pic.twitter.com/krNQDPxBxQ