В Киеве предлагают обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

На Украине предлагают обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. С такой идеей выступил глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Они отходят со всеми своими вооруженными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей", — предложил он.

По его словам, это будет достаточный компромисс.

Ранее глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что из-за отсутствия осадков питьевой воды для снабжения Симферополя осталось максимум на 90-100 дней​​​, передает РИА Новости.

Глава администрации Елена Проценко заявила, что город перейдет на подачу воды по графику – с 6 до 10 утра и вечером. Однако позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что необходимости вводить график подачи воды нет.

85 процентов воды в Крым поступало через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. В 2014 году Украина остановила поставки.