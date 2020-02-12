В Алтайском крае появится свой "Артек". Лагерь на подобии знаменитого на весь мир детского центра в Крыму планируется создать под Барнаулом. Об этом сообщает ГТРК "Алтай". Край стал одним из шести регионов страны, где откроются подобные "Артеку" места.

Барнаульским "Артеком" станет лагерь "Березка". Одновременно в нем смогут весело и интересно проводить время около шестисот детей. Помогать в обустройстве и организации нового центра отдыха приедут опытные вожатые, воспитатели и методисты, работавшие в черноморском лагере. Алтайские вожатые пройдут обучение под их руководством. Планируется открыть первую смену уже этим летом.

Как стало известно, с "Артеком" Алтай связывает самая длинная смена, которая продолжалась более 1300 дней. Именно в алтайскую Белокуриху в июле 1941 года эвакуировали отдыхавших в Крыму детишек из Белоруссии, Украины, Латвии, Эстонии, Литвы, Молдавии.