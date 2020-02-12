"Бенфика" – первый финалист Кубка Португалии

В ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии по футболу лиссабонская "Бенфика" на выезде сыграла вничью с командой "Фамаликан" – 1:1. У гостей отличился Пицци (25-я минута), а у хозяев поля единственный мяч забил Антонио Мартинес (78).

Первая игра противостояния завершилась со счетом 3:2 в пользу "орлов". Таким образом, по сумме двух матчей "Бенфика" (4:3) вышла в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния "Порту" – "Академико Визеу" (1:1 после первой игры).

Напомним, "Бенфика" с 54 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии. Накануне "Порту" прервал победную серию лиссабонцев из 16 матчей.