Круиз испорчен: лайнер Westerdam стал "Летучим голландцем" из-за страха коронавируса

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится у берегов Японии, коронавирус 2019-nCoV обнаружили еще у 39 человек. Среди них — один сотрудник карантинной службы, сообщил министр здравоохранения Японии. Таким образом, общее число инфицированных на корабле достигло 174 человек. В российском посольстве, наших соотечественников среди заболевших нет. Сейчас власти Японии рассматривают возможность использовать специальный плавучий госпиталь для перемещения туда зараженных пассажиров. Всего на лайнере находилось почти 4 тысячи человек, в том числе свыше 1000 из них — члены экипажа. А другой лайнер Westerdam и без коронавируса не может уже полторы недели пристать к берегу. Все дело в том, что власти нескольких стран отказывают в швартовке.

Лайнер Westerdam вышел из порта Гонконга 1 февраля. Величественный проход судна попал на видео. Что называется, "ничто не предвещало" неприятного развития событий. Но из-за всеобщей паники по поводу коронавируса круиз оказался испорчен. На борту 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. В открытом море им не остается ничего, кроме как жаловаться в твиттере.

"Лайнеру Westerdam нужна помощь правительства США. 600 американцев застряли в море, включая мою дочь, которая нуждается в медицинской помощи", — жалуется мать одной из пассажирок.

@realDonaldTrump @VP @marcshort45 MS Westerdam needs US govt help. 600 Americans stuck at sea including my daughter who needs medical attention.