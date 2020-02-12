Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,15-63,26 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,17 руб. — это на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 68,9 руб., опустившись на 31 копейку относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 24,95 копейки до 65,75 руб.

Цены на нефть подскочили в среду. К 10:01 мск стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,8% и составила $54,97 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,3% до $50,6 за баррель.

Между тем, данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США за неделю по 7 февраля увеличились сильнее, чем ожидалось, — на 6 миллионов до 438,9 миллиона баррелей.

Участники рынка ждут данных о запасах от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, которые будут опубликованы в 18:30 мск.