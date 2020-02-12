Генменеджер "Сент-Луиса": Боумистер перенес сердечный приступ

Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг рассказал о состоянии хоккеиста Джея Боумистера, который в матче регулярного чемпионата против "Анахайма" потерял сознание, находясь на скамейке запасных.

"У Боумистера случился сердечный приступ. К счастью, благодаря быстрой реакции наших врачей и врачей "Анахайма" удалось стабилизировать состояние Джея, – заявил Армстронг, слова которого приводит РИА Новости. – Он был в сознании и был в полной мере подвижен, когда его доставили в медицинский центр. В настоящее время Джей находится в сознании и проходит дальнейшее обследование. Мы обновим информацию о состоянии Джея позднее".

В текущем сезоне Боумистер принял участие в 57 матчах, в которых набрал девять (1+8) очков. Всего на его счету 1241 матч в НХЛ, в которых он набрал 424 очка.

Напомним, матч "Анахайм" – "Сент-Луис" в итоге был отменен и будет продолжен в другой день при том же счете – 1:1. На шестой минуте отличился канадский нападающий хозяев льда Адам Хенрик, а на восьмой минуте шайбу забросил российский форвард гостевой команды Иван Барбашев.