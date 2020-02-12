В Хабаровске задержали резавшего женщин маньяка

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях с ножом на женщин, которого жители Индустриального района даже окрестили маньяком. Мужчина уже сознался в содеянном, признавшись, что первый раз сорвался из-за обидевшей его возлюбленной, а "потом уже мстил всем подряд", сообщает ИА "Хабаровский край сегодня".

Злоумышленника задержали вечером 11 февраля во время проверки участников старых конфликтов с применением ножей. По составленному двумя пострадавшими фотороботу полицейские и опознали 43-летнего мстителя. Сопротивления он не оказал, сам выдав оружие, с которым совершал преступления.

Нападения на женщин произошли 5 и 8 февраля на улицах Ворошилова и Панфиловцев, обе пострадавшие получили серьезные ножевые ранения.

Отчим злоумышленника предположил, что нападения стали следствием дефицита внимания со стороны женщин.

"Семьи у него не было. Жил с матерью и со мной. Меня ненавидел. Я его одно время воспитывать пытался, так это закончилось тем, что он меня по двору с ножом гонял. Женщины у него то появлялись, то исчезали. Думаю, все эти нападения из-за отсутствия женского внимания случились", — отметил он.

Помянутый отчимом конфликт произошел в 2017 году, и именно он позволил выйти на след подозреваемого — полицейские проверяли участников всех стычек с применением ножа и таким образом оказались в квартире мужчины, который увлекался боевыми искусствами с применением холодного оружия и никогда не выходил из дома без ножей.

По некоторым данным, он планировал по меньшей мере еще одно нападение, причем в тот день, когда его задержали.

В ближайшее время суд изберет маньяку меру пресечения.