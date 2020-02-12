Жительница Челябинска обнаружила червей в чайных пакетиках

Жительница Челябинской области обнаружила необычный ингредиент в чае известной марки. В пакетиках помимо чайных листьев и добавок, указанных в составе, она заметила червей, передает Cheltv.ru.

В соцсети женщина рассказала, что черви были уже сухими. В подтверждение своих слов она опубликовала фотографии с содержимых пакетиков.

Пользователи в комментариях посоветовали автору поста обратиться в Роспотребнадзор.

Об аналогичном случае в 2019 году сообщали "Вести. Новосибирск". Читательница прислала в редакцию издания фотографии с червивыми конфетами.

11 февраля сообщалось еще об одной опасной покупке, которая попалась в магазине жительнице Тулы. Женщина приобрела докторскую колбасу, которая впоследствии взорвалась прямо у нее на столе.