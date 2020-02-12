Малыша, брошенного возле метро, обследуют в больнице

Ребенок, которого мать оставила в переходе рядом со станцией метро "Парк Победы", находится в больнице имени Сперанского. Его состояние оценивается как удовлетворительное. После выписки малыша отправят в учреждение соцзащиты. В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы отметили, что он будет обеспечен всем необходимым.

Мальчика возле станции метро "Парк Победы" обнаружил сотрудник подземки. Он лежал на снегу, завернутый в одеяло, рядом с переходом. На вид ему не больше трех месяцев. Мужчина сразу вызвал полицию и скорую помощь, сообщают "Вести Москва".

"Ребенок незамедлительно был госпитализирован в одну из детских городских больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", — сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой сообщили РИА Новости, что она находится на связи с больницей, региональным детским омбудсменом и профильными ведомствами. Несмотря на то, что малыш чувствует себя хорошо и его здоровью ничего не угрожает, ему проведут комплексное обследование.

В свою очередь детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сказала, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая бросила малыша. В настоящее время ее ищет полиция.