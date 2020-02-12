В Петербурге сожгли машину заводящего фанатской трибуны "Зенита"

В среду, 12 февраля, в Санкт-Петербурге загорелся автомобиль заводящего фанатской трибуны футбольного клуба "Зенит", об этом сообщил бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

"Ночью в Питере неизвестные сожгли авто олдового фаната "Зенита", многолетнего заводящего виража Саши "Макасина". Очень мерзкий поступок, – написал Шпрыгин в Twitter. – Не понаслышке знаю каково это наблюдать как догорает твое авто. Остается надеяться, что МВД сделают свою работу и установят виновных", – подытожил Александр.

Как сообщает паблик ДТП и ЧП во "Вконтакте", во дворе дома по проспекту Кузнецова 29к1, приблизительно в 4:20 утра, загорелся автомобиль, пока ехали пожарные загорелась рядом стоящая машина.

МЧС привлекло для борьбы с огнем две единицы техники и десять человек личного состава. В 05:32 пожар был ликвидирован.

Напомним, "Зенит" после 19 игр чемпионата России с 45 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Сергея Семака в субботу, 29 февраля, примут столичный "Локомотив".