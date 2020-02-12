Белоруссия наводнила Россию контрабандными сигаретами

Почти во всех регионах России продают контрабандные сигареты из Белоруссии, сообщает IT-компания "Эвотор", которая обобщила данные с 600 тыс. онлайн-касс розничных несетевых магазинов.

"Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах", — отмечает "Эвотор". Компания учитывала только продажи брендов, которые не поставляют в Россию законно, — NZ, Minsk, FEST, Credo.

Между тем 22% сигарет в несетевой рознице в Смоленской и Челябинской областях незаконно завезены из Белоруссии. В Дагестане таких сигарет 10%, в Вологодской области — 8%, Ивановской области — 7%, Санкт-Петербурге — 6%, Волгоградской области — 5%.

Спрос на незаконный табак легко объясним, подчеркивает "Эвотор". Средняя цена контрабандных сигарет почти в два раза ниже цены законного товара — 55 руб. против 93 руб.

Незаконные сигареты продают 3% несетевых магазинов. "Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 г. составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше", — отметил директор по маркировке "Эвотора" Вячеслав Предыбайло, сообщает РИА "Новости".

С 1 июля 2020 г. магазины должны продавать только маркированные сигареты, принимая товар по электронным накладным. Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность. "Снижение доли нелегального товара сделает конкуренцию в этом бизнесе более честной, так как нарушители не смогут демпинговать", — пояснил Предыбайло.