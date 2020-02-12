Путин и Эрдоган обсудили сирийский кризис

Урегулирование сирийского кризиса и эскалация обстановке в Идлибе — темы обсуждения президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они обговорили их по телефону. При этом инициатором общения стала турецкая сторона.

Путин и Эрдоган подчеркнули важность исполнения российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года о создании на сирийской территории четырех зон деэскалации, сообщает РИА Новости. Президенты двух стран договорились о проведении дополнительных контактов между соответствующими ведомствами для выполнения поставленных целей.

Эрдоган попросил Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада. Президента Турции тревожит наступление сирийской армии в Идлибе. Он настаивает на том, чтобы войска Башара Асада вернулись на прежние позиции до конца февраля. В противном случае Анкара угрожает военным ответом Дамаску. Число погибших в результате обстрелов в сирийской провинции Идлиб турецких военных увеличилось до 14 человек, проинформировал Путина Эрдоган.

Три зоны деэскалации перешли под контроль Дамаска в 2018 году. Четвертая находится в Идлибе. И в ней располагается более десятка всевозможных вооруженных формирований. Большая ее часть контролируется группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России как террористическая и экстремистская организация). Провинция Идлиб соседствует с провинциями Латакия, Хама и Алеппо. Из Идлиба совершаются в том числе атаки с беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим.

Сирийская армия 7 февраля полностью взяла под контроль трассу М5, соединяющую сирийскую столицу с Алеппо – бывшим экономической столицей Сирии до начала конфликта в стране. Но Анкару этот процесс встревожил. Турецкие военные подтянул к сирийской территории дополнительные подразделения и более сотни танков.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили и ситуации вокруг Донбасса. Президенты подчеркнули необходимость соблюдения и выполнения Минских соглашений.