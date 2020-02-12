12 февраля 202011:52

В Тюмени сотрудники СКР и МВД отметили повышение коллеги под крики "АУЕ" и "Жизнь ворам"

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В Тюмени сотрудники МВД, СКР, прокуратуры и суда под крики "АУЕ" и "Жизнь ворам" отметили получение нового звания следователем Рафиком Аглиуллиным. Областной СКР уже начал проверку после публикации кадров с торжества.

 

"Так. Судья, прокурор, Следственный комитет", — перечисляет сидящих за столом начальник охранного агентства "Туман" Денис Девкин, ранее судимый за хулиганство, умышленное уничтожение имущества и причинение легкого вреда здоровью. Именно он и сделал 7 февраля наделавшие шуму кадры с фразой из воровского жаргона.

По данным издания "Новый день", на празднике по случаю вручения Аглиуллину звания майора присутствовали начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев, а также руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР Игорь Деев.

На записи Ушатый, Рузеев и Аглиулин делают селфи, а оператор произносит: "Жизнь ворам! АУЕ!"

Областное управление СКР уже начало служебную проверку инцидента.

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