Коллекция спутниковых "обоев" Google Earth View выросла почти вдвое

Сервис Google Earth добавил 1000 спутниковых фотографий, которые можно использовать в качестве фоновых изображений для смартфонов и компьютеров, в коллекцию Earth View. Теперь коллекция снимков из космоса насчитывает 2500 изображений и это, по словам представителей поисковика, стало самым масштабным обновлением за все время существования галереи.

Earth View - это часть проекта Google Earth, в рамках которого в сети размещены спутниковые, а в некоторых точках - и аэрофото- изображения поверхности земли. Earth View выбирает самые интересные снимки из сервиса Google "Планета Земля", улучшает их и выкладывает в своей галерее. В сервисе также доступна цветная карта для поиска ландшафтов по цветовой палитре.

В конце 2019 года Google сообщил, что его проекты Earth View и Google Earth охватывают 98% мест по всему миру, где живут люди. Сама галерея Earth View появилась десять лет назад, ее изображения используются в качестве обоев и заставок.