Смертельное ДТП в сочинском тоннеле попало на видео

Во вторник вечером, 11 февраля, в тоннеле №4 автодороги А-148 о грузовик рабочих разбился Lexus.

Водитель автомобиля премиальной марки, игнорируя знаки, выехал на заблокированную полосу, врезался в тяжелую технику и скончался на месте.

Кроме легковушки и грузовика, по информации пресс-службы Упрдор "Черноморье", был поврежден попутный фургон и еще один автомобиль. В дорожной службе подчеркивают, что предупреждающие знаки о проведении плановых работ были установлены как на въезде в тоннель, так и в нем самом.