Россия и ЕС обсуждают возможность расширения взаиморасчетов в евро и рублях

Россия обсуждает с Евросоюзом (ЕС) возможность расширения взаиморасчетов в евро или рублях, а количество сделок в евро постепенно увеличивается, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Доллар остается мощным оружием в руках США. В свою очередь ЕС заявил о желании наращивать торговлю в евро, отметил Чижов в интервью РИА "Новости".

Возможность увеличить объем расчетов в евро или рублях существует. "Безусловно. Эта тема обсуждается, в том числе на уровне руководства российского правительства и Еврокомиссии. Диалог идет. И у нас постепенно растет процент сделок в евро", — пояснил Чижов.

Однако расчеты по нефти идут в долларах, поскольку мировая торговля нефтью основана на долларе. "Так что в этом случае все не так просто, даже при обоюдном желании сторон. Тем более, пока крупные европейские энергокомпании не очень стремятся проводить сделки в евро", — заключил Чижов.