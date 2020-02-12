Промпроизводство в еврозоне снизилось максимальными темпами почти за четыре года

Промышленное производство в еврозоне в конце 2019 года продемонстрировало максимальный спад почти за четыре года.

Объем промпроизводства в 19 странах еврозоны в декабре сократился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Согласно пересмотренным данным в ноябре промпроизводство продемонстрировало нулевой рост, тогда как ранее сообщалось о подъеме на 0,2%.

В годовом выражении промпроизводство упало в декабре на 4,1%. В ноябре произошло снижение на 1,7%, а не на 1,5%, как сообщалось первоначально.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали снижение промпроизводства в декабре на 1,6% в месячном исчислении и на 2,3% в годовом.

Объем промпроизводства в 27 странах ЕС в декабре сократился на 2% в месячном выражении и на 3,9% в годовом.

Промпроизводство в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в декабре сократилось на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1% в ноябре. Падение на 7,2% в годовом выражении последовало за ноябрьским снижением на 3,8%.

Во Франции в декабре наблюдалось снижение промпроизводства на 2,9% в месячном выражении и на 3,2% — в годовом. В Италии зафиксировано падение первого показателя на 2,7%, второго — на 4,3%.

Промышленное производство — один из основных компонентов ВВП еврозоны наряду с услугами.

Согласно предварительным данным Eurostat рост ВВП еврозоны в IV квартале замедлился до 0,1% с 0,3% в III квартале.