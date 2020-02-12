Фигуристка Евгения Медведева анонсировала важное объявление

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, 20-летняя российская спортсменка Евгения Медведева заявила, что в среду, 12 февраля, сделает важное объявление.

"Дорогие друзья, сегодня в 15:00 сделаю важное для себя объявление. Я к этому готовилась и хочу кое-что рассказать", – написала Медведева в сториз Instagram.

Напомним, Медведева пятый сезон выступает во взрослом фигурном катании, в начале 2019 года Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 20-летняя фигуристка – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и двукратная чемпионка Европы (2016, 2017).