Американские чиновники рассказали, как именно шпионит Huawei

Представитель администрации президента США рассказал СМИ, какие именно доказательства использования Huawei своего телеком-оборудования в целях шпионажа есть у Белого дома. Ранее такой информацией американские власти не делились. Из-за этого их обвинения в адрес китайского ИТ-гиганта, ставшие поводом для санкций, выглядели голословными.

"У нас есть доказательства того, что Huawei способна втайне получать доступ к важной и конфиденциальной информации в системах, которые обслуживает и продат по всему миру", - заявил в интервью газете The Wall Street Journal глава Совета по национальной безопасности при президенте США Роберт О'Брайен.

Как пишет издание, все производители телекоммуникационного оборудования (станций сотовой связи, систем для передачи данных по оптоволокну и т.п.) обязаны встраивать в него функции для доступа правоохранительных органов к передаваемой информации. При этом они не имеют права оставлять такие "бэкдоры" открытыми для собственного использования без согласия операторов связи.

Однако Huawei, по утверждению американских властей, это правило нарушила и оставила в своём оборудовании "лазейки". Через них китайская компания якобы может получать доступ к сетям без ведома операторов и властей страны, в которую поставлено оборудование. Источник The Wall Street Journal утверждает, что Huawei могла пользоваться своими бэкдорами более десяти лет - первые признаки американцы заметили в ранних проотипах 4G-оборудования ещё в 2009-м году.

Ключевое слово здесь - "могла", так как собеседники издания отказались сообщить, есть ли у США свидетельства использования китайской компанией спрятанных в оборудовании "закладок". Представитель Huawei опроверг утверждения О'Брайена и источников газеты.

Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019-го года, что мешает ей закупать американские компоненты и технологии, включая, например, сервисы Google для Android-смартфонов. В Вашингтоне обвинили компанию в сотрудничестве со спецслужбами КНР и с тех пор убеждают союзников запретить использование продукции фирмы при создании сетей сотовой связи пятого поколения.